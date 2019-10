«Sorry We missed You» ou quand Ken Loach parle de l'ubérisation de l'emploi

Jeudi, l'association Chalonnaise pour le cinéma, La Bobine, vous donne rendez-vous au Mégarama Axel pour le dernier long-métrage de Ken Loach, «Sorry We missed You», lequel traite de l'ubérisation de l'emploi et ses conséquences sur la vie privée des travailleurs. Plus de détails avec Info Chalon.

Jeudi, à 18 heures 30 et 21 heures, l'association Chalonnaise des passionnés du 7ème, La Bobine, vous donne rendez-vous au Mégarama Axel, 67 Rue Gloriette, pour 2 projections en version originale sous-titrée du dernier long-métrage de Ken Loach «Sorry We missed You», un film qui traite de l'ubérisation de l'emploi et ses conséquences sur la vie privée des travailleurs.



Synopsis :Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou jamais! Une réelle opportunité semble leur être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais le bon père de famille qu'il est va très vite découvrir le prix à payer et les dérives de ce nouveau monde moderne avec les répercussions majeures sur toute la famille…



Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor et Ross Brewster.



Ici, à 81 ans et ne lâchant rien de sa colère, Ken Loach, dont l’investissement pour la cause sociale et l'engagement politique ne sont plus à démontrer, parle de ces travailleurs pauvres, sans aucune protection à la merci d'employeurs sans scrupules et les pratiques de ces derniers tandis que les valeurs humaines s’effacent au profit de la marge des entreprises, allant jusqu’au burn out, sinon au suicide. Il double ce constat de la vision d’un adolescent laissé à lui-même par des parents accaparés par leur vie professionnelle sans oublier les répercussions psycho-physiologiques subies par leur cadette .



Nous remarquons que ce nouvel opus du réalisateur britannique — il s'agit de sa 34ème œuvre sur grand écran —, d'une durée d'une heure 40 minutes, bien plus sombre que ces autres films, semble composer un diptyque avec «Moi Daniel Blake» —Palme d'Or au Festival de Cannes 2016—, son précédent film qui traitait du chômage et les failles du système social au Royaume-Uni,ou au moins lui faire écho, bien en phase avec son combat humaniste de toujours.



«Sorry, we Missed You», un drame social poignant sur le nouveau mal du siècle, l'ubérisation, sonnant comme un requiem pour le monde du travail, à ne rater sous aucun prétexte!



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati