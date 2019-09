Les Raideuses de la Côte Cha vous donnent rendez-vous à la cave de Buxy

Ce dimanche 22 septembre.

Annabelle, Marie et Carole, amies dans la vie et habitants de la Côte Chalonnaise, passionnées de nature, de sport et de découverte, se sont lancées dans le projet du Raid des Alizés sous l'appellation des "Raideuses de la Côte Cha".

Le Raid des Alizés - Martinique est un raid multisports revisité , qui se court par équipe de 3, et dont les disciplines principales sont le running/trail, le VTT et le canoë-kayak. Compétition exclusivement dédiée aux femmes. C'est donc une aventure exceptionnelle qui va s'offrir à notre trio chalonnais, pendant 6 jours du 26 novembre au 1er décembre 2019. Toutes les équipes représentent une association caritative de leur choix, qui recevra un don, dont le montant est fixé en fonction des performances de l’équipe. Les Raideuses ont décidé de soutenir ENDOmind, association française d'actions contre l'endométriose l'une d'entre elles, étant atteinte par cette maladie. "Le but de cette aventure étant de se dépasser pour soi mais surtout pour les autres !" martèle le trio.

Ce dimanche 22 septembre, elles seront présentes toute la journée à la cave des vignerons de Buxy à l’occasion de la vente de vin doux. "Ce sera le moment pour nous de présenter notre aventure à venir à ceux qui ne la connaisse pas et d'évoquer la maladie de l'endométriose, encore trop peu et trop mal connue. Une partie des ventes sera reversée à notre association, ce qui viendra compléter la dotation reçue par le Raid pour ENDOmind".

Plus d'infos sur nos réseaux sociaux : Les Raideuses de la Côte Cha' au Raid des Alizés 2019 sur Facebook et les_raideuses_de_la_cote_cha sur Instagram.