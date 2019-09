La 4ème édition du Trail de la Chaume se déroulera dimanche 29 septembre

lnfo-Chalon.com a rencontré Hélène Porot, Présidente de l'association « Les givrés du Trail », qui organise cette manifestation.

L'association rassemble depuis 3 ans tous les professeurs d'EPS (Éducation physique et sportive) du lycée Emiland Gauthey et des passionnés du trail. Elle a pour objectif de partager des expériences sur la pratique sportive, faire découvrir le territoire de la Côte Chalonnaise, initier les jeunes à la pratique de la marche et de la course nature et faire vivre cet événement fédérateur, qu'est le Trail de la Chaume.

Deux nouveautés sont à relever cette année: la modification du parcours du 8 km, qui devient plus accessible que les années précédentes et le remplacement de la marche destinée au famille, par une course d'orientation, dont l'objectif sera de trouver des balises sur un parcours « nature » de 3,6 kilomètres.

L'association pourra s'appuyer dimanche sur plus de 60 bénévoles, parmi lesquels de nombreux élèves du lycée Emiland Gauthey.

Et comme c'est le cas depuis la création de cette épreuve, les bénéfices dégagés par les deux courses, seront reversés à l'Association sportive du Lycée Emiland Gauthey. Ils contribueront au financement du déplacement des différentes équipes sportives du lycée, qui participeront aux championnats de France scolaires.

Une partie des bénéfices résultant de la course d'orientation sera aussi reversée à l'Association Zoodo, qui aide des familles au Burkina-Faso.

Enfin, l'organisation de cette édition démontre une nouvelle fois la bonne collaboration entre associations givrotines. En effet, les balises de la course d'orientation seront gracieusement mises à disposition par l'association Givry Sport Orientation, et après le foot l'année dernière, ce sera au tour de la pétanque de tenir la buvette de la manifestation.

En pratique :

Quand?

9h45 : Départ du 8,7 km

10 heures : Départ du 15,6 km

de 10h15 à 11h15 : Départ de la course d'orientation, destinée aux familles

à partir de 11h15 : Remise des récompenses

Les inscriptions en ligne seront closes le 25 septembre, mais il sera possible de s'inscrire sur place (Collège du Petit Prétan à Givry) le jour même, à partir de 8 heures.

Pour tout renseignement : Luc Brigatti au 06 19 26 11 82





Hervé DELANEY