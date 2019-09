A Martailly les Brancion - Une exposition sur le thème de la Terre, La Pierre et l’Encre

Tous les jours jusqu’au 15 Septembre.

Rares sont les moments qui deviennent précieux quand tout est en Harmonie,

Rares sont les moments où l’on peut partager à plusieurs un instant particulier,

Rares sont les moments où ces plaisirs trouvent leur plus belle représentation dans l’art.

Ce sont sans nul doute, les pensées qui ont traversé l’esprit des nombreux participants lors du vernissage de l’exposition sur le thème de La Terre, La Pierre et L’encre qui a lieu à Martailly les Brancion chez Luc Denieul.

Luc Denieul, sculpteur sur pierre depuis de nombreuses annéees maitrise à la perfection son art.

Du marbre de Carrare, à la pierre de Farges, de l’albâtre à la pierre de Comblanchien, Luc par son travail, son talent et son esprit créatif sublime la matière avec sensualité.

Il nous suffit de tourner autour de ses œuvres, de les toucher, de les regarder sous tous les angles pour être captivés.

A l’occasion de cette exposition Luc Denieul a invité deux autres artistes et amis, Hervé Bruant et Inès Bruant, afin de partager ensemble ce moment.

Hervé Bruant, après avoir pratiqué plusieurs métiers est revenu à l’une de ses passions le dessin à l’encre et au point, croquant avec talent, finesse, et beaucoup d’imagination, des animaux les plus fantasques les uns que les autres.

Inès Bruant, la céramique n’a plus de secret pour elle, de ses mains la terre prend forme, donnant vie à de curieux personnages remplis d’humour, de tendresse, voir même d’un peu d’ironie.

Du Chaboux, du Bon, la Brute et le Truand, du Lapin songeur aucune de ces sculptures ne nous laisse insensible.

Exposition :

Tous les jours jusqu’au 15 Septembre.

Lieu : Le Molard Martailly les Brancion

Tel : 06 32 73 7 21