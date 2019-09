A Martailly les Brancion, Luc Denieul donne vie à la pierre de nos carrières

La rencontre d'info-chalon.com

Il affiche au compteur des métiers et des passions différentes, après avoir écumé les plateaux audiovisuels parisiens, fréquenté des grands noms de la scène médiatique française, la vie en aura décidé autrement. En plongeant les mains dans un autre univers que celui de la technicité du caméraman, Luc Denieul se lance dans la maîtrise de la pierre... et entendez par là toutes les pierres. Au détour de confidences sur ses premières réalisations, il rappelle l'usage de son premier outil, un simple Opinel avant de venir aux choses sérieuses.

Depuis plus de vingt ans, il a élu domicile sur les hauteurs de Martailly les Brancion avec une énergie à l'image du personnage. Il taille, il façonne, il donne vie à toutes ces pierres qu'elles soient blanche de Carrare, pierre mythique qui a donné vie à la Tour de Pise ou au David de Michel-Ange, noire ou bleue de Belgique, de Turquie... ou tout simplement des blocs de fluorine de notre très proche Morvan.

Invité d’honneur au Salon des artistes du Grand Palais à Paris, Luc Denieul s'est fait un nom dans l'univers des sculpteurs sur pierre et ces clients n'hésitent pas à faire des kilomètres pour venir découvrir ses dernières réalisations au coeur de la Saône et Loire. Cerise sur le gâteau, c'est un véritable écrin qu'il a su concocter de ses mains pour proposer au public la densité de ses oeuvres. Seule ombre au tableau pour ce passionné de pierres locales, la complexité de plus en plus cruelle pour les artistes d'accéder aux sites de production, placés entre les mains de grands groupes industriels qui tournent le dos à cette activité.

A découvrir à Martailly les Brancion !

Laurent Guillaumé