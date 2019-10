À Dracy-le-Fort, le nouveau show-room de Sandrine et David Eudo inauguré hier soir, a suscité l’émerveillement de toutes et tous !

Il y a un an, Sandrine et David Eudo, spécialisés en chauffage bois et gaz depuis 2001, ont racheté un bâtiment resté depuis de nombreuses années dans un état pitoyable, 1 ZA La Tuilerie à Dracy le Fort, juste en face de Cléau, à côté de la carrosserie Desprey.

Hormis le gros œuvre, sans compter leurs heures et avec beaucoup, beaucoup, d’huile de coude, Sandrine et David ont tout fait eux-mêmes.

Pour la touche finale, ils ont fait appel aux talents de Daphné Durand (Société DD’S – décoration intérieures – décoration événementielle).

Et le résultat est là ! En franchissant le pas de porte du show-room David Eudo, nous sommes projetés dans une multitudes de petites mises en scène cosy, décorées avec délicatesse dans le moindre détail, et qui toutes mettent en valeur les 7 grandes marques de poêles à bois, à granulés, inserts, foyers ou encore cheminées et poêles au gaz naturel, exposées : Contura, Stûv, Nordpeis, Extraflame, LORFLAM, BODART & GONAY, DOVRE, STOVE ITALY.





À propos de Daphné Durand ci-dessus : « David et moi sommes des professionnels du chauffage bois et gaz et n’avons pas forcément la fibre déco. Nous avons sollicité Daphné pour enjoliver notre nouveau show-room. Elle nous a soumis une panoplie d’idées, tissus, papiers peints, mobilier, tapis, tableaux, luminaires, dessins… pour être honnêtes, toutes ses propositions dépassaient ce que nous imaginions mais nous avons tout pris avec gourmandise et sommes plus que satisfaits du résultat. Nous sommes heureux et fiers d’avoir usé et abusé du professionnalisme de Daphné ! Un grand merci à elle ! » Sandrine Eudo

De gauche à droite ci-dessus, Olivier Grosjean actuel maire de Dracy-le-Fort et Christian Wagener ex maire de Dracy-le-Fort de concert : « En réalisant ce projet, Sandrine et David Eudo ont apporté une vraie valeur ajoutée à notre commune ! »







David Eudo, votre spécialiste chauffage bois et gaz, assure la réalisation totale de votre projet, sans aucune sous-traitance : visite technique à domicile, devis détaillé, installation, mise en service, service après-vente et ramonage grâce à 3 ramoneurs équipés de centrales de ramonage et de débistrage.

David Eudo : "Une équipe à votre service pour votre confort en toute sécurité "

1 ZA La Tuilerie -71640 Dracy le Fort (Juste en face de Cléau, à côté de la carrosserie Desprey)

03 85 98 07 87 - david.eudo@sfr.fr



www.eudodavid.fr

CJ