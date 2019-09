BASKET FAUTEUIL ÉLAN CHALON : Une équipe qui a de l'ambition !

Samedi 28 Septembre à 16h, annexe du Colisée : 1ere journée de Nationale B...

Top départ de la saison 2019/2020 pour la toute nouvelle équipe basket fauteuil de l'Élan Chalon entrainée par Sandra Cléaux, ce Samedi 28 Septembre à 16h à l’annexe du Colisée face à la JDA Dijon.

Une formation qui a belle allure et qui a de l'ambition avec des joueurs internationaux, anciens internationaux et de haut niveau. Le groupe est formé de : Milyutin Grygoriy (Ukraine), Farre Simon, Barillon Aubin, Picut-Alixe Annabelle, Ita Valérie, Legendre Guillaume, Humbert Maxence et l’arrivée de quatre recrues, Clary Lisa (Centre Fédéral), équipe de France, Djallali Abdeljanni, plusieurs fois sélectionné en équipe de France, Khalil Mohamed (Lyon), nationale A, présélectionné en équipe de France et Romain Damoizeau (Le Puy), nationale A, présélectionné en équipe de France.

Sandra Cléaux nous en dit plus : « Matchs encourageants lors des matchs amicaux pour l’équipe parfois face à des formations qui évoluent au niveau supérieur. Un seul regret c’est que je n’avais pas mon effectif au complet. Le but c’était donner du temps de jeu à tout le monde pour que tout le monde se sente concerné. En championnat je serais obligée de faire des choix et de faire jouer les plus performants à l’instant T. On a vécu une année difficile la saison dernière, je pensais qu’avec le groupe de l’année dernière j’allais pouvoir jouer le milieu de tableau, mais ce ne fut pas le cas. Je suis allé chercher ses joueurs là afin de jouer le haut de tableau. Ce sont des joueurs des joueurs d’expérience qui ont un gros vécu. J’ai une équipe qui va défendre très agressif et qui va jouer très vite. Notre défaut c’est de ne pas suffisamment poser le jeu. La finalité si on le voit sur du court terme c’est d’être dans les premiers rôles en nationale B et de jouer le haut de tableau. C’est le premier objectif. Pour les joueurs, c’est d’essayer d’atteindre le niveau supérieur. On ne va pas se le cacher. J’ai beaucoup de joueurs capables d’apporter vraiment de l’intensité défensive, on asphyxie notre adversaire. Je pars du principe que la défense c’est notre plus bel ami et que l’attaque c’est notre plus belle ennemie. C’est de dire que je ne vais peut-être pas marquer à chaque voyage mais en tous cas je vais être capable d’interdire l’adversaire de marquer quand il arrive dans notre camp. Si défensivement on n’est pas en rythme, après en attaque, on ne l’est pas. On a une volonté d’être agressif, on a une volonté de jouer ensemble. Mais cela ne reste que des matchs amicaux. J’attends de voir samedi face à Dijon. Le derby je le mets comme un match comme tout autre match, sauf que c’est un match à domicile et qu’à domicile quand tu as l’ambition de jouer les premières places, tu n’as pas le droit de perdre chez toi. Le groupe vit bien. Je pense que mon équipe est prête «.

Affaire à suivre dès ce samedi 28 septembre à 16h à l’annexe du Colisée face à la JDA Dijon. Un grand nombre de supporters dijonnais est annoncé.

Supporters chalonnais, venez nombreux encourager votre équipe !

De gauche à droite en regardant la photo : Romain Damoizeau, Lisa Clary, Mohamed Khalil et Abdeljanni Djallali