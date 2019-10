ÉLAN CHALON 75 - CHÂLONS-REIMS 83 : Une défaite et des interrogations!

ce samedi soir au Colisée…

Défaite logique ce samedi soir de l’Élan Chalon face à Châlons-Reims sur le score de 75 à 83. Certes la défaite, mais pas que… C’est également et certainement des doutes pour l’Élan Chalon. Le bilan actuel est d’une seule victoire pour trois défaites. Avec beaucoup de balles perdues, des imprécisions et des hésitations en attaque avec peu de mouvement, les visiteurs ont pu poser leur jeu tranquillement et enquiller à longue distance. D’autant plus inquiétant que Châlons-Reims n’était pas au complet. Pourtant l’Élan Chalon aurait pu faire basculer la rencontre, mais que nenni… A la mi-temps pourtant les chalonnais menaient au tableau d’affichage (43 à 40).

Très vite l’équipe de Châlons-Reims va prouver qu’elle n’était pas venue en victime. La balle circule bien en périphérie côté visiteurs créant des situations de tirs souvent transformées. Du côté de l’Élan Chalon, comme en première période, trop de ballons perdus et de tirs ratés pour espérer l’emporter. Et pourtant… Le coup était jouable, si… Mais comme dit le dicton, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Châlons-Reims s’impose au final sur le score de (75 à 83). Chalon va devoir vite réagir car Boulazac sera le prochain adversaire des chalonnais au Colisée. Entre-temps, il y aura le déplacement à Gravelines.

Les statistiques pour l'Élan Chalon