ELAN CHALON 71 - BOULAZAC 85 : Ça grogne au Colisée!

ce samedi soir lors du match comptant pour la 6e journée de Jeep Élite…

Ce samedi soir l'Élan Chalon recevait Boulazac, l'occasion pour les chalonnais de montrer de quoi ils étaient capables après la déroute en coupe de France contre Nantes. Face à une équipe possédant le même bilan comptable (sportivement parlant), c'était l'occasion de renouer avec la victoire et de ne pas créer une certaine tension avec le public chalonnais. A la mi-temps, les protégés de Philippe Hervé étaient devant au tableau d'affichage (37 à 34). On se disait que cette rencontre allait se jouer sur des détails... En fait, les chalonnais vont s'écrouler en deuxième période et vont faire résonner huées et sifflets dans le Colisée. L'Élan CHalon s'incline sur le score de 71 à 85. Il va vite falloir vite réagir et trouver la solution au problème!

STATISTIQUES ÉLAN CHALON

STATISTIQUES BOULAZAC