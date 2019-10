MUNICIPALES - Julien Bayou, Porte-Parole national d'Europe Ecologie-Les Verts en soutien à Bien Vivre à Chalon

Celui qui gravite depuis de nombreuses années dans les équipes de campagnes des Verts était à Chalon sur Saône ce mercredi soir, afin d'apporter son soutien au Collectif Bien Vivre à Chalon sur Saône.

C'est un rendez-vous quelque peu informel et militant qui s'est tenu au bar Le 120 à Chalon sur Saône, en présence de Julien Bayou, Porte-Parole national d'Europe-Ecologie Les Verts. Le représentant du parti a profité de sa présence en Saône et Loire, pour faire le tour des militants engagés dans les municipales à Chalon sur Saône mais aussi au Creusot, un peu plus tôt dans l'après-midi.

Sans surprise, c'est Mourad Laouès qui a été désigné tête de liste du Collectif Bien Vivre à Chalon. Un secret de polichinelle certes mais qui devait se faire dans le respect des désignations officielles. "Notre dynamique s'inscrit dans une démarche écologique, citoyenne et solidaire. Notre vision de Chalon est une ville apaisée, on l'on respire un air sain, où la ville est adaptée au dérèglement climatique, où la mobilité douce est facilitée, où le transport en commun est efficace et répond aux enjeux. Le changement climatique est une réalité dont les premières victimes sont les plus fragiles. C'est pourquoi l'aspect social est une composante essentielle de notre dynamique. Nous souhaitons pour nos concitoyens une alimentation saine, une agriculture locale et sans pesticides. Nous voulons la suppression des îlots de chaleur, plus de nature en ville pour lutter contre les canicules et les pollutions. L’économie bien entendu est également une préoccupation qui sera présente dans nos propositions. L’écologie porte des solutions : emploi, énergies renouvelables, rénovation des bâtiments, adaptation au dérèglement climatique en réduisant les îlots de chaleur, en adaptant trottoirs, voiries, bâtiments" a rappelé Mourad Laouès.

Profitant de l'occasion, celui qui a siégé au sein du groupe Chalon Autrement, opposition municipale, a tenu à souligner sa "fierté d'être dans ce groupe qui fait un travail formidable dans l'intérêt des chalonnais pour la mandature en cours".

A ses côtés, Sabine Blondeau, engagée dans le début du Collectif a exprimé "sa fatigue des professionnels de la politique, de l'accaparement du pouvoir par quelques élus carrieristes, qui cumulent des mandats, décident pour nous en nous servant un discours formaté et partisan". Elle a exhorté les Chalonnais "à entrer dans l'action face à ce sentiment d'impuissance. Il n'y a pas besoin d'être expert ou professionnel pour prendre part à la vie politiqe de sa commune. Chaque habitant dispose d'une expertise sur la gestion de sa commune, puisqu'il en a l'usage".

Laurent Guillaumé