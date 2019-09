Déjà un demi-siècle pour l'entreprise Berthaud et Fils à Givry

Le coup de coeur du jour sur info-chalon.com pour une petite entreprise familiale qui continue son bonhomme de chemin.

Créée en 1968 rue de Dracy à Givry, maison familiale dans laquelle réside toujours la maman, l'entreprise Berthaud et Fils, spécialisée en plomberie-sanitaire, chauffage, ventilation et climatisation, continue son bonhomme de chemin. Installée grâce à l'esprit avant-gardiste du papa André (décédé en 2003) dans les années 2000 sur la zone artisanale de Givry, la petite entreprise Givrotine poursuit son essor avec 12 salariés au compteur.

C'est désormais Coline, la petite dernière de la famille du haut de ses 26 ans, qui passée par la case hôtellerie, vient d'intégrer l'entreprise familiale. C'est elle qui vous retrouverez au bout du fil pour organiser vos dépannages et surtout pour répondre à un nouveau service mis en place, à savoir celui du concept de la salle de bain clé en main. Berthaud propose une solution novatrice en terme de gestion de chantier puisque l'entreprise se charge de tout et de l'intégralité des corps de métiers.

Avec son 50e anniversaire, organisé ce vendredi à destination des clients et fournisseurs, c'est une belle page de l'histoire artisanale de la Saône et Loire et de Givry qui se poursuit.

Laurent Guillaumé