Un grand coup de chapeau aux bénévoles du 4ème Trail de la Chaume !

Comme nous le disons souvent à Info-Chalon.com, sans eux, rien ne serait possible !

Et cela s'est encore vérifié ce dimanche, où une soixantaine de personnes, dont une grande partie d'enseignants d'EPS (Éducation Physique et Sportive), d'élèves et parents d'élèves du Lycée Emiland Gauthey, ont donné de leur temps personnel, pour contribuer à la réussite de cette manifestation sportive. Tout cela, sous le pilotage d'Hélène Porot, Présidente de l'association « Les givrés du trail ».



Sans oublier bien sûr les membres du Givry Pétanque club, qui cette année, avaient la lourde charge de tenir la buvette.

Hervé DELANEY