Concert de clôture de la saison 2019 de Givry.Orgues, avec une association insolite « Chorale et Orgue ».

Il aura lieu le samedi 12 octobre à 19 heures, dans l'église de Givry, en présence du Chœur de la Charité, dont les voix embelliront les « standards » classiques ou gospels.

D'après Christophe Pellereau, Président de Givry.Orgues, les spectateurs présents devraient éprouver «une émotion pure avec ce chœur qui donne tout : couleurs sonores, chaleur, plénitude et complicité... »

Pour information, ce concert s'inscrit dans le mois d'actions « Septembre en Or », et à ce titres, ses bénéfices seront reversés en faveur de la lutte contre les cancers pédiatriques.

A noter que cette prestation suivra celle qui s'est déroulée le 22 septembre, où le trio bourguignon « Les galants Caprices » a proposé aux spectateurs présents de remonter dans le temps, pour se retrouver en Allemagne, au temps du siècle des lumières.

A cette occasion, Patrick Ayrton et Virginie Pillot aux Clavecins, Catherine Thinon au traverso, ont proposé au public de goûter aux styles raffinés des grands Maîtres du 18ème siècle, en interprétant des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Johann Ludwig Krebs, Carl-Philipp-Emmanuel Bach et Georg-Philipp Teleman.

Réservation et renseignements au 07 77 34 28 78 et 06 07 81 19 31



Hervé Delaney