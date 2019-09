Cabinet Cartallier : à vendre, à louer – Chalon sur Saône et alentours

À vendre Chalon quartier pavillonnaire

Agréable maison de plain-pied sur vide sanitaires, F5, séjour double (cheminée), cuisine équipée, 3 chambres, salle de bains, grenier aménageable, garage, bûcher, atelier, terrain 401 m² - classe énergie D

PRIX 175.000 €

Honoraires charge vendeur

À vendre en exclusivité à ST REMY

Maison récente de plain-pied élevé d’un étage, grande pièce de vie et cuisine accès terrasse, w-c lave-mains ; à l’étage, 3 chambres, salle d’eau et SDB, dressing, chauffage gaz, garage et parking, jardin 250 m² – classe énergie C,

PRIX 165.000 €

Honoraires charge vendeur





À louer F6 37 Rue aux Fèvres

Bel appartement de type F6 de 127.78 m² au 2ème et dernier étage comprenant : cuisine aménagée, espace bureau, salle de bains, salon, séjour, trois chambres dont une avec salle d'eau, dressing, wc et balcon. Classe énergie C

Loyer : 930 € par mois charges comprises dont 80 € de provisions sur charges - régularisation annuelle.

Honoraires charge locataire : 863 € TTC dont 200 € TTC pour l'état des lieux.

Dépôt de garantie : 850 €





À louer F4 64B Rue de Dijon

Résidence La Rochefoucauld - F4 au RDC de 85 m2 avec jardin privatif de 61m² comprenant : entrée avec placard, dégagement, cuisine aménagée donnant sur terrasse, séjour avec accès terrasse, 3 chambres avec rangements, salle d'eau, w-c avec lave-mains, cave et grand garage. Classe énergie C

Loyer : 835 €/mois charges comprises dont 75 € de provisions sur charges - régularisation annuelle. Honoraires charges locataire : 592.80 € TTC dont 150 € TTC pour l'état des lieux.

Dépôt de garantie : 760 €

CABINET CARTALLIER

9 Place de l’Obélisque

71100 Chalon/Saône

Tél : 03 85 42 71 70

Contact : cartallierimmo@cibfca.fr