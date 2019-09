Stage de prérentrée avant la reprise des cours

Les professeurs des clubs du judo Club Chalonnais et de Sennecey ont misé sur l'échange sportif et se sont réunis afin d'offrir à leurs élèves un stage à proximité tout en l'ouvrant aux autres judokas du département.

Pour cette première édition, Adriana et Baptiste RINSANT (professeurs du JC SENNECEY) et Yann DU CLOSEL (JC CHALONNAIS) ont eu la bonne surprise de voir près de 35 stagiaires venant de 5 clubs différents avecl'envie de se remettre dans le vif du sujet.

Au programme du Judo, bien évidemment, mais aussi footing, circuit training, randonnée ou encore piscine et sports collectifs ont permis à tous de se remettre en forme et d'attaque pour cette nouvelle saison, tout ceci dans la bonne humeur et le goût de l'effort !

Une belle réussite qui sera sans aucun doute à renouveler.

Permanences d'inscription et reprise des cours :

Le Judo club Chalonnais ouvrira ses portes le Lundi 2 et mardi 3 septembre de 16h à 18h30 ainsi que le mercredi 4 septembre de 14h à 18h30 pour les permanences d'inscription au Dojo, 26 rue de la paix à Chalon.

La reprise des cours aura lieu dès le Jeudi 5 septembre pour le groupe des poussins et le vendredi 6 pour les benjamins/minimes et le groupe de ados/adultes.

Le Judo club sera aussi présent au Forum des sports, samedi 7 septembre de 9h00 à 18h00 au parc des Expos de Chalon.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Yann DU CLOSEL, directeur technique du Judo Club au 06-81-48-00-30.