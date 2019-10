Olivier Merle, ancien international de rugby, en visite en Mercurey

Celui que la presse néo-zélandaise avait baptisé « l'homme et demi », et qui a comptabilisé 45 sélections en équipe de France, a en effet profité de sa venue en Bourgogne, pour découvrir la Côte Chalonnaise, et plus particulièrement, le Domaine Patrick Guillot à Mercurey.

Il avait débuté son périple bourguignon jeudi dernier par la soirée des partenaires du COCB (Club Olympique Creusotin Bourgogne), en réponse à l'invitation de son ami Jean-Paul Pelloux, qui n'est autre qu'un des deux présidents du club creusotin.

Puis, Olivier Merle s'est rendu vendredi soir, en compagnie d'une délégation du COCB, au domaine Patrick Guillot, un ancien footballeur, qui est aussi un grand amateur de rugby. Il est par exemple partenaire du COCB et du Rugby Tango Chalonnais, mais aussi grand supporter de l'Association Sportive de Montferrand (ASM), où ont joué Olivier et Jean-Paul pendant de nombreuses années.

Durant cette chaleureuse soirée, qui s'est terminée fort tard, chacun a pu vanter les qualités de sa production : Patrick Guillot, pour ses vins, dont sa cuvée spéciale « Les 3 Louves » et Olivier Merle, pour la marque de couteaux de Thiers, qu'il a créée il y a 18 ans, sous le nom de « Merluche », un autre de ses surnoms rugbystiques.

En synthèse, encore un beau moment d'amitié et de partage, propre à ce si beau sport qu'est le rugby !



--

Hervé Delaney