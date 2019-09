"Non au hold-up de nos retraites - En grève et dans la rue le 24 septembre" appelle Sud-Education Bourgogne

L’objectif premier de cette réforme : satisfaire le patronat du CAC 40 et faire en sorte que la masse des retraites versées (salariés du privé, fonctionnaires, professions libérales et indépendants) reste sous la barre des 13,8% du PIB (richesses créées). Ainsi, la garantie d’une retraite décente avec une visibilité sur le niveau de remplacement du revenu à la re- traite par rapport au revenu antérieur disparaît. Avec la ‘ réforme’ Macron / Delevoye, c’en serait fini de la retraite des fonctionnaires égale à 75% du traitement indiciaire brut hors primes des six derniers mois, pour une car- rière complète. De plus, la retraite à points, système contributif qui repose sur l ‘accumulation depoints tout au long de la carrière (et non plus sur les 25 meilleures années ou le dernier trai- tement) comporte un aléa fondamental : la valeur du point à la date de liquidation à la re- traite. Les retraités partant à la retraite la découvriront au moment où ils prendront leur re- traite ! On saurait combien on cotise mais on ne pourrait plus calculer le montant de sa pen- sion ! Le gouvernement veut pouvoir exercer une contrainte à la baisse sur le niveau des retraites en prenant en compte surtout la conjoncture économique, sans envisager d’autrespossibilités ! Sud Education revendique au contraire un taux de remplacement garanti à 75% par rapport au revenu antérieur, et une retraite minimum égale au SMIC. Les fonctionnaires tous perdants ! Au regard de l’intégration des primes dans la base des cotisations, la prise en comptede la totalité de la carrière (43 ans) au lieu des six derniers constitue un très fort recul. Et, pour tou-t-e-s, le niveau de retraite sera de toute façon bien aléatoire selon la valeur de service du point à la liquidation de la retraite.