Olivier Dussopt, Secrétaire d'Etat, fera la rentrée des Marcheurs, le 28 septembre, à Tournus

Communiqué :

Rentrée des territoires "TOUS POLITIQUES, TOUS CITOYENS"

La République en Marche Saône-et-Loire organise sa seconde rentrée :

Samedi 28 septembre

Salle du Palais de Justice

Rue des casernes 71700 TOURNUS

Accueil à partir de 9h30

10 h00 : ouverture de la rentrée des territoires par Olivier DUSSOPT Secrétaire d'État auprès du ministre del'Action et des Comptes publics

1- Transformation de la fonction publique: réponses concrètes aux attentes des usagers des services publics, en améliorant les conditions de travail des agents publics : présentation de la loi par le ministre.

2- Le rôle des élu(e)s et la relation avec les citoyens Ecouter, agir et s’engager pour les prochaines échéances électorales : table ronde et témoignages d’élu(e)s

3- Le rôle de la commune dans la nouvelle organisation territoriale; les mesures pour améliorer le quotidien des français



Réponses aux questions par : Olivier Dussopt secrétaire d’état; nos députés : Remy Rebeyrotte, Raphaël Gauvain, Benjamin Dirx et Jeremy Decerle Euro député.

Sous réserve, une autre personnalité d’envergure nationale viendra clôturer les travaux.

Entrée gratuite Sur inscription

https://www.weezevent.com/larem71-tournus2019

Ou tout simplement inscription par mail à : lrem71enmarche@gmail.com





La République c'est vous !

Engagez-vous pour votre commune !

Aujourd’hui, c’est une nouvelle étape que nous vous proposons d’ouvrir ensemble : celle des élections municipales.

L’action municipale, c’est par essence agir concrétement pour améliorer le quotidien des citoyens et préparer un avenir humain et durable.

Dans cette élection de la vie quotidienne, nous donnerons toujours la priorité au projet, fidèles à nos valeurs et à nos pratiques, et au renouvellement des visages, en investissant et accompagnant des personnes issues de la société civile. Une attention particulière sera portée à la place des femmes dans cette élection avec une volonté de voir plus de femmes s’engager.



Deux commisions d’investiture pour nommer les têtes de liste

La commission départementale a pour mission de recevoir, d’examiner et de proposer à la commission nationale, les candidatures des candidats et des candidates qui présenteront des projets municipaux innovants, progressistes et porteurs de réelles améliorations de la vie quotidienne des Français et des Françaises.



La commission Départementale d’Investiture pour la Saône-et-Loire est composée de :

7 femmes : Laure VERRAEST, Caroline GULHAM NABI députées suppléantes ; et Armèle PORTELLI, Laurence GAUTHIER, Dominique SESTER, Rachel LIU & Sadia EL HAYANI

7 hommes : Jeremy DECERLE, député Européen, Benjamin DIRX, Raphaël GAUVAIN Remy REBEYROTTE, députés de Saône-et-Loire ; Philippe DECROOCQ : maire, et président de la communauté de commune Saône-Doubs-Bresse, en charge des élus du département ; Jean-Thomas DESIRE : référent des jeunes avec Macron & Philippe EXERTIER : référent de la République en Marche en Saône-et-Loire.



Nous appelons tous les citoyens engagés au quotidien dans la vie locale et qui ont un projet municipal progressiste,à nous rejoindre. Notre vocation est également de susciter des engagements nouveaux et ainsi mettre en responsabilité une nouvelle génération d’élus.