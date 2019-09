Les juniors Tangos s'imposent en amical face à l'Entente Buxy/Cluny

Les juniors M19 jouaient un match amical sur le stade de Buxy samedi après-midi à 15h30, contre les juniors de l’Entente Buxy/Cluny.

Après un début de rencontre haché, les Tangos marquaient 2 essais et viraient en tête 12 à 0 à la mi-temps. De retour sur le terrain et après un 3ème essai transformé survenait l’incident du match. Sur un gros placage le pilier Tango Enzi Hasnaoui restait au sol avec une douloureuse luxation de l’épaule dont il a fallu attendre la réduction par le personnel du SAMU. On lui souhaite, ainsi qu’à Enzo Dupraz (entorse du genou) de prompts rétablissements.

Résultat: EBC 0 - 19 RTC (mi temps : 0 - 12) Match interrompu à la 52ème minute…..

Joueurs: Tavearai AMARU, Thomas LECUELLE, Enzy HASNAOUI, Jules GOUX (capitaine), Baptiste BOREY, Amin BEN RAMHA, Thomas FERRARE, Maxence DUFLOS, Mathis GRENERON, Adrien GIRARD, Nassim MOUTACHAOUICQ, Louis SIMONATO, Diégo CAMPBELL-FONT, Justin MAZEAU, Enzo DUPRAZ.

Remplaçants: Tom RATEAU, Mathis BOURGEOIS, Damien MAITREJEAN, Baptiste POUJEADE, Emilien LAVAILLOTTE. .

Entraineurs: Arnaud GIUSTINIANI, Benjamin FOURIER, Pascal DICHANT, Laurent GIRARDOT. Dirigeants : Philippe LEGER, Jacky MOINE.