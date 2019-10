Pour le Rugby Tango Chalonnais : Qu’on se le dise, tout va bien, merci !

Une belle réception où les partenaires et les joueurs ont été mis à l’honneur !

Jeudi, à partir de 19 heures, dans l’enceinte du magasin Sport 2000, situé 6 rue René Cassin à Chalon-sur-Saône, se déroulait la soirée réception des partenaires du Rugby Tango Chalonnais.

A cette occasion, Laurent Capello, Directeur du magasin de l’enseigne sportive, assisté de ses collaborateurs avait organisé une réception à laquelle étaient conviés tous les partenaires du RTC, Bernard Lecuelle, Président du rugby tango chalonnais, entraineur, staff, dirigeants, bénévoles, joueurs des équipes séniors du club et sympathisants, pour une réception qui mettait à l’honneur nos rugbymans chalonnais.

Lors de cette soirée de soutien au club de rugby tango chalonnais de nombreux discours étaient prononcés dont voici quelques extraits :

Bernard Lecuelle : « Je vous remercie tous d’être présents comme je remercie Laurent Capello de nous recevoir. Il était notre partenaire partiel la saison dernière et il sera à temps plein cette saison et nous sommes très contents de ce partenariat […] Je remercie tous les joueurs présents ce soir, même si je sais qu’ils ne sont pas tous là car on a des jeunes qui sont en étude, d’ailleurs Rudy vous présentera l’effectif ultérieurement. Je remercie les bénévoles, Pierre Morey le traiteur qui nous a préparé le buffet et tous nos sponsors et partenaires. Sachez qu’on a besoin de vous et sachez que c’est un réel plaisir que de vous compter à nos côtés. Un petit point sur la vie du club, et bien le classement vous l’avez, concrètement ! Il n’y a pas péril en la demeure loin de là! On a beaucoup de changements, d’ailleurs la moyenne d’âge du groupe séniors est de 25 ans. On y intègre des jeunes, c’est un choix et une volonté délibérée et on a accessoirement en début de saison quelques perturbations d’effectifs. Après, nous avons sorti un très bon match contre Lons-le-Saulnier, donc il faut se donner de l’énergie positive et dans ces temps là, on sait que ce n’est pas toujours facile ! Vous travaillez tous en entreprise, vous savez tous un peu ce que c’est, il y a des hauts et des bas, il faut remotiver tout le monde mais il n’y a pas de soucis, vous voyez que l’ambiance est bonne, donc ce n’est pas un problème, cela reviendra. Tout cela pour vous dire qu’il n’y a pas de crise du tout, le RTC va bien, au niveau développement d’effectifs on est bien, au niveau finance on est bien, grâce à vous on va continuer à grossir, donc il ne faut pas hésiter, investissez au RTC. Investissez-vous au RTC ! Vous pouvez même adhérer à l’association si vous voulez vous engager davantage. Amenez-nous des nouveaux prospects ou des nouveaux clients potentiels quand le calendrier va être diffusé, si vous connaissez des gens qui veulent effectivement rentrés comme partenaires, c’est toujours possible. Nous allons continuer le rugby à Chalon car ce que l’on construit, n’est pas un feu de paille en 3 ans mais quelque chose de longue haleine et pour cela, il faut effectivement que vous soyez prêts à nous suivre. Ces soirées partenaires que nous essayons de faire, elles doivent être conviviales, d’ailleurs, les joueurs comme les bénévoles vont partager avec vous, et l’objectif, c’est que l’on prenne plaisir à se retrouver tous […] Je vous remercie!».

Laurent Capello : « Bonsoir à tous, bienvenue chez nous ! Avec mon équipe Sport 2000, comme je le dis assez souvent, on n’est pas les plus beaux et les plus forts mais on est pas mal ! Je voudrais d’ailleurs remercier toute mon équipe qui me supporte au jour le jour et je peux vous dire que ce n’est pas toujours évident. Nous sommes ravis du partenariat que l’on a fait avec Bernard parce que cela faisait un moment qu’on lui tournait autour. Effectivement, nous sommes rentrés en tant que partenaires partiels l’année dernière et là, nous sommes rentrés en tant que partenaire majoritaire on va dire et on espère que lors de la distribution d’équipements (pack), nous vous avons donné satisfaction pour dégager un maximum de temps au club et permettre de vous équiper dans de bonnes conditions. Je pense que la formule que l’on vous a proposé n’est pas mal mais après, on peut toujours s’améliorer [...] Je vous remercie d’être aussi nombreux pour cette soirée et j’espère qu’on en fera beaucoup d’autres ! ».

Jean Yves Mazué, chargé des partenaires au sein du club du RCT : « Merci à tous d’être venus et d’avoir répondu présent à notre invitation et à celle de Laurent. Michel et moi-même reprenons depuis septembre la responsabilité du partenariat au club suite au départ d’Hervé Delannay. Nous allons vraiment commencer notre saison début octobre car septembre était très compliqué […] Malgré tout, nous sommes très contents ce soir, de recevoir pas moins de 8 nouveaux partenaires que nous avons réussi à attirer vers notre club et je vais donc les citer : Cuisinella, Américan Way, Forget Formation, Groupe Fricom, FB peinture, RCP Adidas (cabinet d’avocat), Aurélie Dechaux du Groupe financier … Juste à l’intention des joueurs et des membres du club, sachez que notre intention au niveau des partenaires nouveaux et anciens et de tous ceux qui sont au sein de notre club et qui nous assistent, on fera au maximum auprès des joueurs, des bénévoles et de tous les membres du club pour vous renvoyer l’ascenseur au niveau du partenariat pour que vous ayez des retombées. D’ailleurs, on dressera la liste de tous nos partenaires, pour que tous ceux du club qui ont besoin de quelque chose, ils n’hésitent pas à s’adresser en priorité à nos partenaires bien évidement. Je remercie donc tous les partenaires anciens et nouveaux, n’hésitez pas à nous solliciter, vous avez d’ailleurs nos coordonnées téléphoniques ou par mail si vous avez besoin que l’on se voit […] Je vous remercie et à très bientôt ! ».

Avant la présentation des joueurs de l’équipe, l’entraineur Rudy Léger précisait : « Avant de vous présenter les joueurs, je vais vous faire une petit point sportif parce que je sais que vous regardez les résultats forcément et là aujourd’hui, on est à une seule victoire sur 3 matchs ! Mais il faut être conscient que l’effectif a vraiment changé. Les anciens sont partis, nous avons remanié énormément l’équipe, on a rajeuni énormément le groupe de joueurs et donc il faut qu’on travaille. Il vous faut de la patience, il faut être positif et les joueurs le sont ! Ils travaillent énormément, donc cela va payer très prochainement. Donc faites nous confiance et faites leur confiance ! ».

S’en suivait la présentation des joueurs ligne par ligne :

Pierre Carlot, Délégué aux Sports à la ville de Chalon-sur-Saône et représentant le Maire absent (Conseil Municipal) concluait : « Monsieur le Maire m’a demandé de vous transmettre ses amitiés les plus sportives et vous souhaite une bonne saison. Lors de ces soirées qui sont très conviviales comme le rugby peut l’être, je voulais remercier les partenaires car c’est très important pour un club comme celui-ci. Nous, à la Mairie, on fait toujours le maximum pour le bon fonctionnement du rugby à Chalon, nous sommes derrière vous, on vous soutient ! Il n’y a pas de souci, on continuera de vous épauler. Je remercie également tous les bénévoles, tous les joueurs, tout le staff et je vous souhaite à tous une très bonne saison et beaucoup de courage et à bientôt ! ».

Dans une très grande convivialité la soirée se terminait par le verre de l’amitié et un somptueux buffet du traiteur Pierre Morey, partenaire du club.

Prochaines rencontres du RCT : Le 13/10 contre RC Metz Moselle, le 20/10 contre le RC Chagnotin, le 27/10 contre Nancy, le 10/11 contre Haguenau, le 17/11 contre Montbéliard-Belfort, le 24/11 contre Colmar, le 8/12 contre Genlis, le 15/12 contre Illkirch.

