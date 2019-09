Les Judokas du JCSM préparent la rentrée !

Une quinzaine de Judoka du JCSM ont participé à un stage d’oxygénation fin août pour préparer la saison sportive 2019-2020. Judo matin et après midi avec un contenu technique concocté par Baptiste et Adrianna RINSANT ex judokas de haut niveau. Une multitude d’activité sportive tel que paddle, vtt, bike and run et randonné ont donné le rythme aux licenciés du JCSM.

En parallèle l’équipe de bénévole de Gabriel Guery prépare la rentrée avec notamment les permanences d’inscriptions qui se tiendront à partir du mardi 3 septembre aux horaires d’entrainements et également la semaine « FAITES DU SPORT » organisé par la Mairie de ST MARCEL avec une portes ouvertes le samedi 7 septembre 14h00 à 16h00 avec possibilités d’essai à la salle de Judo au 46 rue léon pernot à ST MARCEL.

Le groupe adulte se donne rendez vous le vendredi 6 septembre pour la reprise de l’entrainement de 19h15 à 20h45. Le cours ados suivra le mardi 10 septembre de 17h30 à 19h00 et pour les enfants les cours commenceront à partir du mercredi 18 septembre.

Renseignements : Tél. 03.85.96.66.77 ou par mail : judoclubsaintmarcel@gmail.com

Site internet : www.judo-saintmarcel.fr