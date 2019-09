Lorsque la réalité virtuelle permet de visiter des domaines viticoles

C'est une petite Start-up chalonnaise portée par Matthieu Varon et Louis Thouard qui nous invite avec WineVision à adopter la réalité virtuelle pour s'immiscer dans des visites de domaines viticoles.

Imaginer visiter un domaine viticole en réalité virtuelle à l'aide d'un casque d'immersion 3D, c'est le pari proposer par le duo Matthieu Varon, chalonnais et son binôme Louis Thouard, Parisien. Malgré leurs jeunes âges, le monde viticole n'est pas étranger à nos jeunes chefs d'entreprise qui entendent développer leurs solutions techniques, conscients que la technologie va vite et même très vite, conscients que malgré le caractère ancestral des domaines viticoles, l'adaptation aux nouvelles technologies est plus que nécessaire.

Apporter un nouvel axe de développement, une nouvelle manière de valoriser leurs domaines, c'est le sens porté par WineVision. La solution technique portée par Matthieu et Louis se veut comme une adaptation permanente aux envies des domaines, une solution évolutive et adaptable à tous les formats. Qu'on soit dans l'idée d'effectuer une visite sur un simple écran ou d'adapter le casque 3D, WineVision met en avant sa capacité à répondre à toutes les demandes. "Une forme d'immersion dans le quotidien d'un domaine. On peut tout faire finalement. Proposer de la saisonnalité, se pencher sur le processus de vinification ou une simple déambulation dans le domaine. C'est le client qui détermine ses envies et ce qu'il souhaite mettre plus en avant".

Le concept se dispense également de toute connexion internet puisque les casques 3D portent en eux l'intégralité des données, permettant de passer outre les images saccadées et autres désagréments du genre, régulièrement constatés ici ou là. Sur la Côte Chalonnaise, plusieurs domaines ont d'ores et déjà frappé à la porte du tandem, afin d'apporter une touche toujours plus moderne et ce d'autant que la vogue de l'oenotourisme réclame toujours plus d'originalités avec un public/consommateur toujours plus connecté.

Pour découvrir WineVision

Laurent Guillaumé