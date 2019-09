Un début de semaine très estival en Saône et Loire

L'été n'a pas encore prononcé son dernier mot dans le département.

Alors que la rentrée scolaire se profile, l'été n'a pas encore prononcé son dernier mot sur le département. Ce début de semaine sera encore chaud et ensoleilé avec des températures qui dépasseront régulièrement les 30°c. Pour la dégradation orageuse, il faudra sans doute attendre la journée de jeudi pour apercevoir les premiers nuages et gouttes de pluie. Bonne semaine à toutes et tous.