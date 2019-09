400 mètres de la RD 978 avec un nouveau revêtement routier

Des travaux entrepris par la commune et le département sur un axe routier à forte circulation routière et dont le chantier se termine ce jeudi 29 aout 2019.

Depuis le début de cette dernière semaine du mois d’aout 2019, un chantier routier a été entrepris par l’entreprise Eiffage, sur un tronçon de 400 m de la RD 978. Cette route très passagère est un axe important en direction d’Autun, tout comme pour une grande partie de la cote chalonnaise venant sur Chalon-sur-Saône.

Cette voie connue à Châtenoy-le-Royal comme étant l’avenue du Général de Gaulle ou encore tout simplement route dAutun. Il s’agissait pour ce chantier, de refaire la surface de roulement allant du carrefour de l’avenue du Lt Col. Bonnet jusqu’au Rond-point du barreau de la D68, soit 400 mètres linéaires. Ce sont quelques 640 tonnes d’enrobé qui ont été nécessaire pour ce chantier.

Des travaux qui sont pris en charge par moitié par la commune et par le Conseil départemental de Saône-et-Loire et dont le montant est de 60 000€. En cette période de l’année il a fallu assurer des travaux sans trop gêner la circulation et ce grâce à une circulation alternée et des déviations, ce qui a entrainé quelques petites gènes principalement dans la rue du Bourg à Châtenoy-le-Royal.

Ce chantier se termine ce jeudi soir 29 aout 2019 et la circulation devrait redevenir normale ce vendredi 30 aout 2019, sachant qu’il y aura encore à réaliser le marquage au sol, lequel se fera rapidement. Il est demandé un certaine prudence du fait de l’absence de marquage.

Pour se rendre compte des travaux les élus du département et de la municipalité se sont rendus sur les lieux afin de saluer également les équipes travaillant sur le site dont Vincent Bergeret, maire de Châtenoy-le-Royal et Conseiller départemental, accompagné de son adjoint Roland Bertin, chargé de la voirie au sein de la commune et de François Boissier, directeur des Services technique de la commune.

De son coté Sébastien Martin, vice-président du Conseil départemental et chargé des routes et infrastructures sur le département a rappelé l’engagement de l’assemblée départementale en la matière: «Nous sommes parmi les 10 départements français qui avons le plus de voies à entretenir puisque ce sont 5200 kilomètres. Le Département investi chaque année 30 millions d’euros pour l’entretien des routes et des infrastructures. » Il est vrai que le département de Saône et Loire est certainement l’un des départements les plus étendus.

JC Reynaud