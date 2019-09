Rentrée pour le Comité Départemental des médaillés du Sport, de la jeunesse et de l’Engagement Associatif

Le comité directeur du Comité Départemental des Médaillés du Sport, de la Jeunesse et de l’Engagement Associatif a effectué sa réunion de rentrée à Chagny le jeudi 26 Septembre, organisée par André Rossignol.

Après avoir observé quelques instants de recueillement à la mémoire de Jacques Seguin, secrétaire de la Fédération, et Solange Tissot épouse de l’ancien président du Comité Départemental, récemment décédés, le président Gérard Tollard a donné la parole à Marius Viero trésorier aux fins de décliner effectifs et situation financière du comité, tous deux satisfaisants.

A signaler également que tout récemment Marius Viero et Gérard Tollard ont eu un entretien avec Corinne Bibaut, directrice départementale de la Cohésion sociale, dont le compte rendu a été confié à l’assistance. Depuis 2013 le champ d’application de la Médaille Ministérielle Jeunesse et Sports s’est étendue au monde associatif, de la sorte il sied de facto d’étendre les propositions de médaille à ce monde associatif.

Le comité départemental MJSEA, participera une fois encore à la commémoration de la journée mondiale du bénévolat. Dix bénévoles du département seront donc honorés à l’image des années antérieures, au cours de la soirée des trophées du sport de l’OMS de Châtenoy le Royal le vendredi 22 Novembre 2019, à la salle des fêtes de la cité en périphérie de Chalon-sur-Saône.

L’assemblée générale 2019 du CDMJSEA se déroulera le 8 février 2020, à Chalon-sur-Saône. Dernier point étudié : la répartition des médailles ministérielles au niveau départemental : Or, Argent et Bronze pour 2019.

JCR