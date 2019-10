Les maires ruraux de Saône et Loire vont se retrouver à Mont Saint-Vincent, pour parler «transition écologique»

Communiqué :

L’Union des Maires des Communes Rurales de Saône-et-Loire (UMCR 71) tiendra son Assemblée Générale à Mont Saint Vincent samedi 5 Octobre en matinée à partir de 9h autour du thème «La commune rurale et la transition écologique»

La session débutera par le rapport moral présenté par le Président de l’association J.F. FARENC, Maire de Blanot, et le rapport financier présenté par le Trésorier Marc LABULLE.

Ensuite une table ronde, s’appuyant sur des témoignages de Maires, et un débat avec notamment la participation de Madame la Directrice Régionale de l’ADEME sera ouvert sur le thème : «La communale rurale et la transition écologique».

Les expériences et pratiques sont nombreuses dans nos territoires ruraux ; politiques de l’habitat pour économiser l’énergie, productions énergétiques, panneaux photovoltaïques, chaufferies bois, méthanisation, parc éolien...

Quelques questions restent cruciales ;

- Quelles contributions peuvent apporter les territoires ruraux à la transition écologique ?

- La production énergétique est-elle une opportunité de développement pour les territoires ruraux ?

- Qui peut aider les communes rurales à construire un projet contribuant à la transition écologique, et quelles sont les aides ?

Cette année 2019 marque aussi les 30 ans de l’U.M.C.R. 71 et nous remercierons publiquement et en leur présence les deux principaux artisans de la fondation de notre association : Bernard DESSENDRE ancien Président, et Gabriel CHAVY, ancien 1er Vice-président. Pierre BONTE nous fait l’amitié de participer à cet hommage. Seront notamment présents à cette demi-journée les Sénateurs de Saône et Loire, plusieurs Députés et le Président du Conseil Départemental André ACCARY. Le Préfet de Saône et Loire clôturera l’assemblée.