Swim'Saône à Chalon s/Saône

c'était ce jeudi matin au port Villiers…

Ce jeudi matin se déroulait la descente de la Saône à la nage en quatre étapes sur 60 kilomètres entre Chalon s/Saône et Mâcon. L’épreuve a lieu du jeudi 29 août au dimanche 1er septembre, elle est organisée par la ligue de Bourgogne/Franche-Comté et intitulée « Swim’Saône ». Mais avant le départ de cette course des « As », des courses d’animation de 500 mètres (Chalon Village), 1500 mètres (Chalon 1er cru) et 3000 mètres (Grand Cru) avaient lieu. Ce fut un départ groupé pour les trois courses d'une cinquantaine de nageurs venus de toute la France (Haut-Jura, club nautique Rochettois, Paray, Digoin, Besançon, Chalon, Autun…). Ces courses de courtes et moyennes distances étaient ouvertes au grand public et aux licenciés de la Fédération Française de Natation, l’occasion pour certains de briller avant la clôture de leur saison de natation estivale. Les courses de 1500 et 3000 mètres étaient inscrites au calendrier de la Coupe régionale Bourgogne/Franche-Comté.

Le reportage photos des courses des 500, 1500 et 3000 mètres et les résultats

A venir sur info-chalon.com, le départ de l’épreuve des 60 kilomètres et les podiums des courses ci-dessus nommées