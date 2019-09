Les Vikings annoncent leur grande rentrée sportive

Concernant les Vikings, c'est la reprise la saison en grandes pompes en participant au forum de la vie associative et sportive samedi 7 septembre au parc des expositions (essai dans le boulodrome), et ils enchaîneront avec le Vitalsport sur le parking de Décathlon le samedi 14 septembre où il sera également possible d'essayer de frapper dans la balle.

Pour tous ceux qui n'auront pas eu la chance de venir à ces manifestations, il sera possible d'essayer le baseball sur le terrain de la roseraie St Nicolas dès ce vendredi de 18h30 à 20h30. Les entraînements sont gratuits tout le mois de septembre.

Vices champions de Bourgogne Franche Comté 2019, les Vikings accueillent garçons et filles à partir de 12 ans (âge en 2020) et toute licence prise à partir du 1er septembre sera valable jusqu'au 31 décembre 2020.

La licence permet la pratique du baseball et du softball, sport que l'on pratiquera cet hiver en salle avec le championnat régional de softball mixte. L'hiver, nous nous entraînons au gymnase St Laurent de 20h à 22h

Pour tout renseignement, appeler Céline au 06 51 96 78 11