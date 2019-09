Forum de la Vie Associative et Sportive de Chalon : Environ 8500 visiteurs!

Ce samedi au parce des expositions et annexes…

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum de la vie associative et sportive chalonnaise a présenté la majeure partie de ses activités praticables dans la cité de Niepce. Lors de cette journée, les visiteurs ont profité de cette formidable concentration d'associations sportives, culturelles, de loisirs et de santé, sur un même site, idéale pour évaluer rapidement un large éventail de possibilités. Pour allier la théorie à la pratique, de nombreuses associations étaient en mesure de proposer des initiations et des démonstrations de leurs disciplines. Environ 8 500 visiteurs ont franchi les portes du parc des expositions!