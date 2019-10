A Chalon, peu de participants lors de la Journée nationale de la Marche Nordique

cet évènement se déroulait ce samedi au lac des Prés Saint-Jean…

La journée Nationale de la Marche Nordique, mise en place dans tous les clubs de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) avait lieu ce samedi. A Chalon, cette journée était organisée par l’Entente Chalonnaise d’Athlétisme et encadrée par Pascal Surdon responsable de la section Marche Nordique du club. Cette marche s’est déroulée au Lac des Prés Saint Jean. La météo plutôt capricieuse a retenu les adeptes de la discipline. Peu de personnes ont donc fait le déplacement et c’est bien dommage. D’autant plus décevant que l’évènement mis en place allait droit au cœur, car la Fédération Française d’Athlétisme versait de l’argent à la Fédération Française de Cardiologie. C’était marcher pour une bonne cause…