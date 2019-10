Yacht Club Chalonnais : Météo agitée pour la dernière régate de ligue en 2019

ce dimanche…

Météo agitée, vent et pluie, les régatiers ont malgré tout répondu présents pour la dernière régate de ligue de l’année 2019 au Yacht Club Chalonnais. A noter la participation de jeunes débutants en voile qui ont ainsi pu s’exercer à pratiquer la régate. Remerciements aux amis du département de la Nièvre d’avoir fait le déplacement pour cette régate. Au terme de quatre manches, vers 16h30, la pluie devenant bien menaçante, l’équipage Mougene Daniel et Salingardes Jack, du Club de Voile Nivernais l’emportaient et recevaient la coupe des vainqueurs par Pierre Carlot, représentant la Municipalité de Chalon-sur-Saône, en présence de Jean-Luc DURAND, représentant l’Office Municipal du Sport.

Le Président du Yacht Club a invité tous les participants à un moment convivial.