Un stage de rentrée efficace pour les jeunes footballeurs varnois de 7 à 13 ans !

A Varennes-le-Grand, les jeunes licenciés ont apprécié la formation organisée par l’AS du 26 au 30 août.

Elle a été supervisée par Serge Letourneau, vice-président de l’association. Des adultes motivés et compétents l'ont encadrée : Gilles, Lucy, Paul, Pierre, René « la Taupe », Titou et Touffik.

Du lundi au jeudi, 35 participants ont exécuté des exercices techniques et des jeux. Ils ont aussi disputé des matchs. Les 8 filles ont été parfaitement intégrées dans l'équipe.

Le vendredi, les entraîneurs ont testé le niveau de chacun avec des jonglages, des parcours chronométrés, des tirs avec cible et des exercices liés à la précision des passes. En fin de journée, ils ont effectué le bilan technique de ce stage très formateur.

Pour valoriser cette évaluation, des récompenses ont été remises aux jeunes en présence des familles. L’AS varnoise a offert un pot de l’amitié dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Nos footballeurs benjamins semblaient heureux et épanouis !

Ils attendent avec impatience la rentrée sportive, programmée le 4 septembre pour tous les licenciés.

Le club accueille avec plaisir les nouveaux joueurs. N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant !



P.REGENET