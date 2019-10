VOLLEYBALL N3 Féminine Poule D (2e J.) : VBCC 0 - US MEYZIEU 3 : Pas de quoi s'affoler pour autant!

ce dimanche après-midi au gymnase de la Verrerie…

C’était le 1er match à domicile des féminines du Volley Ball Club Chalonnais à ce niveau en nationale 3. Elles recevaient l’équipe de l’US Meyzieu. Il serait vraiment mal placé de tirer des conclusions. Certes cette équipe du vbcc enregistrait l’apport de deux recrues en la personne de Lydia Oulmou et Graziele Ribeiro de Souza, deux pointures du volley hexagonale. Mais, la dernière arrivée mardi dans la cité de niepce et l’équipe sur le parquet n’a pas eu vraiment le temps de travailler et de s’entrainer ensemble. Tout n'a pas été négatif, il y a eu de belle choses. Donc, il ne faut pas tirer sur l’ambulance, il faut laisser un peu de temps à cette nouvelle équipe du vbcc. Le résumé de la rencontre sera donc des plus rapides. Les chalonnaises se sont inclinées fort logiquement 3 sets à 0 face à une formation de Meyzieu soudée et bien en place (15 – 25, 14 – 25 et 10 – 25).