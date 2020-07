CORONAVIRUS - Pour le moment, en Saône et Loire, 55 tests se sont avérés positifs, soit 0,41% du total des tests réalisés

Le nouveau bilan des victimes des suites du Covid-19 s'établit à 1.719 décès en Bourgogne-Franche-Comté. Sur plus de 13.000 résultats de tests enregistrés dans tous les départements, une cinquantaine se sont révélés positifs. Environ 240 personnes, patients ou contacts, ont été invitées à respecter des consignes d’isolement.

Communiqué de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté du 26 juin 2020 :





COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE :

Avec l’été, inscrire la prévention et la vigilance dans la durée



Si sa circulation est toujours faible en Bourgogne-Franche-Comté, le coronavirus reste présent. L’ARS en appelle à la responsabilité de chacun pour continuer d’appliquer scrupuleusement les mesures de prévention.



Ce 26 juin, les établissements de santé de Bourgogne-Franche-Comté prennent en charge 158 patients atteints de formes graves du coronavirus, dont 12 en réanimation.



3 821 sorties d’hospitalisation sont recensées par Santé publique France.



Depuis le début de l’épidémie, les épidémiologistes dénombrent 1 037 décès en milieu hospitalier, 682 dans les établissements médico-sociaux.



La politique de dépistage active engagée depuis le 11 mai se poursuit : plus de 13 000 résultats de tests ont été recensés ces 7 derniers jours, dont 55 positifs.







Sur une même période de 7 jours, selon l’Assurance maladie, environ 240 personnes, patients ou contacts, ont été invitées à respecter des consignes d’isolement pour casser les chaînes de transmission du virus.



Les opérations d’informations/consultations/dépistages, qui se déploient en zone rurale ou urbaine sous la conduite des délégations départementales de l’ARS et de leurs partenaires, n’ont pas révélé des taux de positivité supérieurs ou des regroupements de cas.



Sur près de 900 tests ainsi pratiqués depuis la mi-juin, à Sens, Luxeuil, Chenôve, Besançon ou encore Chalon-sur-Saône, 4 seulement se sont avérés positifs.



Ces initiatives sont appelées à se poursuivre comme dès demain matin à Mâcon ou encore les 3 et 10 juillet à Dole.





Une trentaine de situations en collectivités sous surveillance



Depuis le 11 mai, près de 260 signalements de situations en collectivités ou toute autre forme de regroupements de cas ont été enregistrés par l’ARS. Une trentaine sont en cours d’investigation et de surveillance, mais aucun, à ce stade, n’est identifié comme préoccupant par l’Agence Régionale de Santé.



La typologie de ces signaux reste inchangée : émanant majoritairement d’établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux, plus ponctuellement du milieu scolaire, professionnel ou familial élargi…



Quant à la moyenne des hospitalisations pour Covid-19, elle s’établit ces derniers jours autour de 2 entrées par jour ; en-dessous de 1 entrée par jour en réanimation.



Cette situation rassurante doit néanmoins nous conduire à maintenir dans la durée des comportements responsables pour éviter toute reprise épidémique. Les gestes barrières, et en particulier le lavage régulier des mains, la distance physique d’un mètre, le port du masque lorsqu’elle ne peut être respectée, sont les clés d’une mobilisation efficace pour faire barrage au virus. En cas de signe évocateur, même bénin, il reste indispensable de contacter un médecin sans attendre.



L’ARS Bourgogne-Franche-Comté attire notamment l’attention des familles à l’occasion de leurs retrouvailles et rassemblements : malgré l’émotion, chacun doit faire en sorte de veiller à se protéger et à protéger les siens.