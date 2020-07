MUNICIPALES - Pour Cécile Untermaier, députée de Saône et Loire, pointe "la sanction pour les Marcheurs"

Communiqué de presse de Cécile Untermaier :

Résultats du second tour des élections municipales du 28 juin 2020

Le second tour des élections municipales a été marqué par deux événements majeurs : la crise sanitaire et un taux historiquement bas de participation à 40 % au niveau national, en recul de 20 points par rapport à 2014 et de cinq par rapport au 1er tour du 15 mars. Avec 46,42 % de votants, la participation en Saône-et-Loire est certes plus élevée qu’au niveau national, mais apparaît en très net recul par rapport à 2014 (65,3 %). La Covid-19 n’explique pas tout et nous sommes en présence d’une crise démocratique qui ne pourra être résolue qu’en associant toujours plus les citoyens aux décisions politiques, à tous les niveaux.

Au-delà de la sanction dans les urnes pour les listes présentées ou soutenues par la majorité présidentielle En Marche qui échoue à s’implanter sur les territoires, les principaux enseignements du scrutin sont la volonté de changement exprimée par les Français, et le dynamisme des listes des écologistes et de la gauche engagée dans cette voie, dans les grandes villes à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Besançon, Strasbourg, Montpellier, Tours, Nancy et tant d’autres. Les électeurs se sont détournés des alliances contre nature, et n’ont pas adhéré à la dénonciation grossière des « intégristes verts » et d’une écologie punitive. C’est l’espoir qui renaît en faveur de la transition écologique, sociale et démocratique attendue plus que jamais.