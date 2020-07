L’ÉTÉ À CHALON - Une base sportive sur la presqu'île des Prés Saint-Jean

Destinée aux familles et aux enfants âgés de 6 à 16 ans, cet espace permettra aux jeunes de pratiquer la voile, le kayak, le VTT, le tennis...

Cette base sportive est installée sur la presqu'île des Prés Saint-Jean et sera ouverte du 6 au 17 juillet (en semaine) puis la semaine du 24 août. Les activités sont gratuites et les inscriptions se font sur place (9h/12h et 13h30/16h30).



Renseignement : 06 69 22 46 09 - 03 85 41 46 33.