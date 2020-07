Retour en images sur la cérémonie officielle du 14 juillet à Chalon-sur-Saône

La traditionnelle cérémonie célébrant la fête nationale du 14 juillet a été maintenue ce mardi, devant le Monument aux morts de Chalon-sur-Saône, en dépit de l'épidémie de COVID-19. Une cérémonie qui mettra à l’honneur les militaires et civils mobilisés pendant cette crise sanitaire. Détails et retour en images avec Info Chalon.

À 18 heures, hier, mardi 14 juillet, devant le Monument aux morts de Chalon-sur-Saône, avait lieu la traditionnelle cérémonie célébrant la Fête nationale.



La cérémonie revêtait, cette année, un caractère particulier compte tenu de la crise sanitaire.



La foule était moins nombreuse et la plupart de celles et ceux qui assistaient, dans notre ville, aux célébrations de la date-anniversaire de la Prise de la Bastille, il y a 231 ans de cela, portaient d'ailleurs un masque.



La cérémonie officielle s'est déroulée de la façon suivante :



Après le Salut au Drapeau par les autorités, l'Ingénieur en chef de 1ère classe, Sylvain Hilairet, commandant de la Base pétrolière interarmées (BPIA) Caserne Carnot et commandant de la place de Chalon-sur-Saône, passait en revue ses troupes. Puis, ce fut la mise en place des autorités avant que le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, ne prenne la parole. Suite à cette intervention, des gerbes commémoratives des associations patrioques, des autorités civiles et militaires ont été déposées devant le mémorial situé sur l'esplanade de la Légion d'Honneur. Ensuite, ce fut la sonnerie aux Morts avant la minute de silence, l'Hymne national et le Salut aux portes-drapeaux et Honneur aux autorités (Marche des soldats de Robert Bruce). Les portes-drapeaux quittent les lieux après que le salut du commandant des troupes à l'autorité militaire effectué.



Épidémie de COVID-19 oblige, le public et les officiels n'étaient pas conviés à se rendre au Salon d'honneur de l'Hôtel de Ville pour partager le verre de l'amitié, comme à l'accoutumée.



Étaient notamment présents, Marie Mercier, sénateur de Saône-et-Loire, Cécile Untermaier, députée de la 4ème circonscription de Saône-et-Loire, Amelle Deschamps, conseillière départementale, représentant André Accary, président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, Sébastien Martin, 1er vice-président du Conseil départemental de Saône-et-Loire et président du Grand Chalon, Raphaël Gauvain, député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Jean-Jacques Boyer, sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Arnaud Danjean, député européen, Jérôme Durain, sénateur de Saône-et-Loire, conseiller régional réprésentant Marie-Guite Dufay, présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports, Hervé Dumaine, 1er adjoint au maire de Chalon-sur-Saône en charge de la sécurité, des finances et de l'administration générale, Serge Rosinoff, conseiller municopal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, Alain-Rousselot-Pailley, conseiller municipal de l'opposition, Jean-François Drillien, président du Comité de Chalon-sur-Saône de la FNACA et Bernard Loiseau, président départemental UNADIF-FNDIR de la Saône-et-Loire, pour ne citer qu'eux.

La cérémonie a pris fin à 19 heures.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati