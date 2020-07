GOLF  : Une manche du Trophée du Crémant de Bourgogne 2020 a eu lieu à Chalon 

Première compétition de l’année, la manche du Trophée du Crémant de Bourgogne 2020 a connu un beau succès de participation et un beau vainqueur en la personne de Simon Zacchini.

Petit événement ce dimanche 5 juillet au Golf de la Roseraie. Pour la première fois de la saison a eu lieu une compétition dotée. Et bien dotée puisqu’il s’agissait de la manche chalonnaise du Trophée du Crémant de Bourgogne 2020, organisé chaque printemps par l'Union des producteurs et élaborateurs de crémant de Bourgogne (UPECB). Malgré toutes les difficultés liées à l’épidémie de Covid-19, Pierre du Couëdic, délégué général de l’UPECB, a tenu à organiser quand même ce beau tournoi golfique, lequel se déroule cette année en partenariat avec sept Golfs de la région : Château d’Avoise, Beaune Levernois, Château de Chailly, Chalon, Lyon Salvagny, Mâcon La Salle et Norges Dijon Bourgogne. La finale, suivie de la remise des prix, étant d’ores et déjà programmée à Beaune Levernois début octobre.

77 participants

Privés de leur sport favori durant près de trois mois, les golfeurs ont répondu massivement à l’invitation de Pierre du Couëdic et de l’UPECB. Soixante-dix sept joueurs, dont plusieurs venus de l’extérieur, étaient en lice. Presqu’aussi bien qu’en 2019 et nettement mieux qu’en 2018 et 2017, où ils étaient respectivement quatre-vingts, cinquante-sept et soixante-quatre. Simon Zacchini a survolé l’épreuve en faisant le par. Auteur notamment de cinq birdies le vainqueur du jour a en effet rendu une carte de 71. En dépit d’un très mauvais départ avec un double bogey au trou n°6 et six bogeys sur les neuf premiers trous, Thomas Louvrière a été le seul à résister au gagnant en terminant 7 au dessus du par. Victoire chez les dames de Martine Dubreuil.

Retour aux traditions

On ne change pas les bonnes habitudes... Pour la première fois de la saison une pause au trou n°9 et une remise des prix étaient organisées. Dans le strict respect des règles sanitaires actuellement en vigueur. S’il n’y avait rien à grignoter, les golfeurs ont par contre pu déguster à souhait l’excellent crémant produit par les viticulteurs de notre région. Douze billets pour la grande finale beaunoise étaient attribués. Ils sont revenus à Martine Dubreuil et Lucie Martino (1re série), Catherine Dausse, Françoise Dausse, et Chantal Bernardin (2e série) chez les dames, Simon Zacchini, Jean-Marc Baratcabal et Jean-Charles Meunier (1re série), Hervé Monvoisin, Fabrice Pelletrat et Daniel Testart (2e série), Gilbert Perrot (3e série) chez les messieurs.

Les résultats

1re série dames : brut : 1. Martine Dubreuil (Chalon) 25 ; net : 1. Martine Dubreuil (Chalon) 34, 2. Lucie Martino (Chalon) 30.

2e série dames : brut : 1. Catherine Dausse (Chalon) 19 ; net : 1. Françoise Dausse (Chalon) 38, 2. Chantal Bernardin (Chalon) 37, 3. Françoise Lartaud (Chalon) 35.

3e série dames : brut : 1. Florence Véry (Mornex) 3 ; net : 1. Florence Véry (Mornex) 27.

1re série messieurs : brut : 1. Simon Zacchini (Chalon) 36, 2. Thomas Louvrière (Chalon) 29 ; net : 1. Simon Zacchini (Chalon) 37, 2. Jean-Marc Baratcabal (Chalon) 36, 3. Jean-Charles Meunier (Chalon) 35, 4. Alain Bernardot (Chalon) 35, 5. Bertrand Allègre (Chalon) 34.

2e série messieurs : brut : 1. Hervé Monvoisin (Chalon) 18 ; net : 1. Fabrice Pelletrat (Chalon) 39, 2. Daniel Testart (Chalon) 38, 3. Anthony Vincent (Chalon) 38, 4. Sylvain Fourneret (Chalon) 38, 5. Arnaud Nicolle (Chalon) 37, 6. Alain Rolland (Chalon) 36, 7. Paul Talmard (Chalon) 35.

3e série messieurs : brut : 1. Gilbert Perrot (Chalon) 11 ; net : 1. Philippe Argaud (Chalon) 39.

La manche chalonnaise du Trophée du Crémant de Bourgogne 2020 comptait également pour la Ringer Score Cup, dont le classement s’établit comme suit après trois tours :

Dames : 1. Françoise Dausse 80, 2. Lucie Martino 81, 3. Nicole Viala 83.

Messieurs : 1. Lucas Denis 64, 2. Simon Zacchini 64, 3. Thomas Louvrière 70, 4. Patrice Renaud 73, 5. Joseph Maglione 75.

Texte : Gabriel-Henri THEULOT

Photos : direction du golf et archives G.H.T.