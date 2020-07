CORONAVIRUS - Les pistes d'un confinement à l'échelle d'un département, d'une ville et même d'un quartier sont évoquées

4 pistes sont évoquées en vue d'un éventuel reconfinement... même celui d'un confinement général.

Même si tout le monde s'accorde à dire qu'un reconfinement généralisé comme celui du printemps dernier n'apparaît pas acceptable compte tenu de l'impact financier et économique, il est pourtant l'une des quatre pistes évoquées par le gouvernement. Limitation des déplacements, interdiction des rassemblements et fermeture des bars et restaurants sont autant de scénarios dans les cartons pour faire face à la progression du COVID19. Les pistes d'un confinement par département, par ville et même par quartier sont également dans les dossiers.

Autre sujet sur lequel planche le gouvernement, c'est le déploiement des tests et notamment la mise en place d'un test salivaire plus rapide et moins contraignant que les tests nasaux. Des tests qui pourraient se faire sans ordonnance médicale. L'idée étant d'accélérer le processus de prise en charge de la population et surtout de ne pas générer une ambiance difficile à gérer économiquement et socialement.

En attendant, alors que les régions de l'Arc Atlantique et du Sud de la France avaient été jusque là épargnées, leur niveau de contamination suscite de très lourdes interrogations alors que les touristes regagneront au fil des semaines leurs régions d'origine, au risque de propager à une très large échelle le COVID19. "Il y a une dynamique de circulation du virus qui nous inquiète", a reconnu le ministre de la Santé, invité de franceinfo ce lundi matin. Olivier Véran a évoqué un "relâchement" des Français sur le respect des mesures sanitaires, alors que le port du masque est désormais obligatoire dans les "lieux publics clos".

Laurent Guillaumé