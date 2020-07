Alerte canicule en Côte-d’Or, dans le Doubs, le Jura et la Saône-et-Loire - L’ARS rappelle les conseils de prévention

 Se rafraîchir et se mouiller le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour

 Eviter de sortir aux heures les plus chaudes et passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché...)

 Maintenir son logement frais (fermer fenêtres et volets la journée, les ouvrir le soir et la nuit s’il fait plus frais)

Penser à donner régulièrement des nouvelles aux proches et, dès que nécessaire, oser demander de l’aide

Dans le cadre du plan canicule, l’ensemble des services sanitaires et médico-sociaux de la région sont alertés et mettent en œuvre les consignes pour adapter leurs procédures au contexte COVID.

Dans tous les cas, le respect des gestes barrières, notamment la distanciation physique et le port du masque lorsque celle-ci n’est pas possible, doit perdurer. Il ne faut jamais humidifier le masque, même si cela peut procurer une sensation de rafraîchissement. Si le masque se trouve humidifié, par exemple à cause de la transpiration, il faut le changer rapidement, car son efficacité n’est plus assurée.