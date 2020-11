SENAT - Marie Mercier, élue secrétaire du bureau aux côtés de Gérard Larcher

Aujourd’hui dans l’hémicycle, les sénateurs ont renouvelé les instances dirigeantes du Sénat. Le sénateur Marie Mercier a été élue par ses collègues secrétaire du Bureau, aux côtés du Président Gérard Larcher. Le Bureau du Sénat assure le fonctionnement législatif de l’assemblée : il juge de la recevabilité du dépôt des propositions de loi et tranche un certain nombre de points de procédure. En outre, il détermine le règlement intérieur et détient des compétences très larges en matière d’organisation des services et de gestion administrative.

Par cette élection, les sénateurs ont manifesté leur confiance à Marie Mercier et leur reconnaissance au travail qu’elle a accompli.