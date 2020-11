À Châtenoy-en-Bresse, le Domaine de l’Orangeraie sort de terre : une opération orchestrée par Coop Habitat Bourgogne !

Coop Habitat Bourgogne porte la casquette de promoteur, chef d’orchestre de la construction du Domaine de l’Orangeraie dont la 1ère pierre a été posée ce mardi 6 octobre 2020.

Située en plein cœur de Châtenoy-en-Bresse, à proximité du parc de 8ha, de la Zone Commerciale du Champ Chassy (Netto, boucherie, boulangerie, coiffeur…) ainsi que des écoles maternelles et primaires, la résidence « Le Domaine de l’Orangeraie » sera livrée au 4ème trimestre 2021.

Le Domaine de l’Orangeraie sera une résidence close et sécurisée, à taille humaine, conforme aux nouvelles normes thermiques et handicapé, composée d’un seul étage au-dessus du RDC, comportant 10 logements dont 2 T2 – 6 T3 et 2 T4.

Chaque logement bénéficiera de plusieurs orientations et d’espace extérieur de qualité avec jardin, terrasse + cellier pour les RDC et balcon + cellier pour l’étage. Les prestations intérieures seront de qualité avec carrelage, finition des murs en peinture, des volets électriques pour les séjours et cuisines.

À ce jour, il reste à la vente :

1 T2 avec ses 2 Parkings pour 125 000 €

1 T3 avec ses 2 Parkings pour 163 000 €

1 T4 avec ses 2 Parkings pour 198 000 €

www.coop-habitat-bourgogne.fr