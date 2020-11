La Castellana L’Espagne au bout des lèvres et du stylo.

L’Espagne s’invite dans la salle d’activités Prévert de Châtenoy-le-Royal avec la reprise des cours d’espagnol du niveau débutant au plus aguerris

L’association la Castellana a repris ses cours d’espagnol ce début octobre à raison de 3 fois par semaine de 18h00 à 20h00, En cette période où la distanciation est de rigueur, la salle d’activité Prévert permet d’accueillir une douzaine d’élèves par cours plus le professeur ce qui nécessitera peut être de créer un cours supplémentaire si le nombre de personnes inscrites est trop important.

La professeure Eléna Véra ne pourra plus assurrer les cours pour cause de mutation professionnelle et elle est remplacée par la nouvelle professeure Antonia Cubeddu.

Antonia Cubeddu est enseignante d’espagnol au collège Robert Doisneau de Chalon sur Saône depuis 25 ans.

La Castellana propose pour cette nouvelle saison 2020/2021 ses 3 niveaux d’étude :

Le lundi, Niveau 1 : débutant (aucune connaissance de la langue ou très peu ainsi que les débutants de l’année précédente qui le souhaitent dans la limite des places disponibles)

Le mardi, Niveau 3 : conversation libre (pour ceux ayant une plus grande maîtrise de la langue et capables de participer à une conversation sur de nombreux sujets).

Le jeudi, Niveau 2 : conversation soutenue (pour ceux ayant déjà pratiqué la langue et qui souhaitent parfaire leur vocabulaire et leur grammaire).

Pour débuter ou se parfaire en espagnol, vous pouvez prendre contact avec le président :

Christian Barlet

Téléphone : 06 63 21 09 16

Mail : [email protected]

[email protected]

Site : http://www.lacastellana.fr/



C.Cléaux