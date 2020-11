Cérémonie de remise de chèque réussie par les Associations de commerçants de Chalon-sur-Saône et de Givry à l’occasion de l'opération "Septembre est en Or"

Remise de dons à l’association ‘Rêve de Marie’ qui œuvre pour les enfants atteints du cancer !

Vendredi, à 19h30, dans la petite salle Marcel Sembat de Chalon-sur-Saône, se déroulait la cérémonie de remise de dons par les commerçant des associations ‘Cœur de Ville’, ‘Chalon 3C’, ‘Rue du blé et rue des poulets’, 6 pharmacies (dont une givrotine) et ‘Givry, ça Bouge’ suite à l'opération qu’ils ont menée conjointement en vendant des anges (en magnets, décapsuleurs…) dans le cadre de l’événement "Septembre est en Or" et plus particulièrement à destination de l’’associaition ‘Rêve de Marie’ qui œuvre pour le soutien des enfants atteints du cancer.

Comment ne pas être sensible à cette action en direction des enfants touchés par ce fléau, qu’est le cancer ? Une nouvelle fois les commerçants chalonnais, les pharmaciens partenaires et les commerçants de Givry ont montré qu’ils avaient du cœur en adhérant à ce projet pendant tout le mois de septembre.

Avec leur municipalité, tous ont décidé de pérenniser cette action et c’est une bonne chose ! Car récolter des dons dans le but de sensibiliser la population et d’apporter des moyens à la recherche pour faire avancer les traitements et faciliter la guérison est une noble cause !

60 commerçants de l’association ‘3C’ (~ 400 euros), 21 commerçants de l’association ‘Cœur de Ville’ (817,18 euros) étaient mobilisés dans cette action qui a permis de remettre une somme rondelette entièrement dédiée à la recherche et à la sensibilisation.

Une soirée initiée par Laëtitia Leclercq, présidente de l’Association du Cœur de Ville et Sylvie Garopin, Trésorière de l’association « Rêve de Marie » et qui s’est déroulée en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Sébastien Ragot, maire de Givry, Bruno Legourd, Adjoint au Maire en charge des affaires sanitaires et sociales et représentant Gilles Platret, Emmanuelle Dupuit, Conseillère communautaire, Déléguée au développement de la vie étudiante, d’Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Jérôme Dupuit, représentant l’association des 3C, quelques commerçants et pharmaciens de chalon et de Givry.

Voici quelques extraits des discours prononcés lors de cette soirée :

Laetitia Leclercq : « Je me réjouis de vous retrouver ce soir à l’occasion de cette remise de dons à l’association ‘ Le Rêve de Marie’. Pour moi, cette association met tout en œuvre pour redonner du bonheur aux enfants atteints de cancer et aider la recherche à trouver des soins adaptés pour le traitement des enfants. C’est d’ailleurs ces deux points là qu’il faut souligner parce qu’actuellement les enfants atteints de cancer n’ont pas toujours les soins adaptés à leur pathologie. Aussi je voudrais à cette occasion saluer Mme Garopin et toute son équipe pour le travail remarquable qu’elles font. Il faut savoir que les dons qui seront remis ce soir, sont le fruit d’un seul mois, celui de septembre ! ‘Septembre est en Or’, est un événement qui est également porté par la commune de Givry et ses commerçants mais aussi par les 3 associations de commerçants de la ville de Chalon-sur-Saône, ‘Cœur de Ville’, ‘Chalon 3C’, ‘Rue du blé et rue des poulets’! Pour notre association ‘Cœur de Ville’, ce sont 21 commerçants qui ont participé à cette opération et nous avons récolté 817,18 euros, c'est-à-dire presque autant que l’année dernière […] Alors merci à tous et je vous remercie tous d’être présents ! ».

Sylvie Garopin : « D’abord un grand merci à tous ! Cette année est un peu spéciale à cause de la Covid mais l’année dernière on avait déjà fait cette opération avec les commerçants de Chalon et de Givry et nous avions proposé la vente de porte clefs (petit ange) et cela avait plutôt bien marché. Cette année nous avons proposé des magnets à mettre sur le frigo ou des magnets décapsuleurs illustrés avec les dessins de ‘Marie’ où des phrases de sensibilisation. Aussi une nouvelle fois, je voudrais remercier tous les commerçants de la Ville de Chalon, Laetitia qui a été notre interlocutrice et qui a fourni un gros travail, les commerçants de Givry qui sont toujours à nos côtés, merci du fond du cœur mais aussi les 6 pharmacies qui ont participé à l’événement : la pharmacie de Givry, du Palais, la pharmacie Billoud, celle de la ZAC, du Pont Paron, et de la rue Jean Jaurès qui ont vendu des anges pour une somme qui avoisine les 1200 euros mais qui ont aussi fait de la sensibilisation sur le cancer pédiatrique […] Il est important que les gens sachent que le mois de septembre est lié au cancer pédiatrique et que pendant ce mois là, il y a beaucoup d’actions, même si tout le monde sait bien que le cancer des enfants ne s’arrête pas qu’au mois de septembre mais tout le temps et toute l’année. Donc nous, notre association, nous finançons et on prend en charge les soins de sophrologie et de réflexologie à l’antenne pédiatrique à Lyon mais aussi à l’hôpital de Chalon au service pédiatrie. Si actuellement, il y a la Covid 19, il faut savoir que pour ces enfants il ne faut pas que cela s’arrête. Sachez toutefois que ce sont des soins qui coûtent très chers, et nous, on a pas le droit de baisser les bras. Car nos enfants, ils ont besoin de ces soins qui sont pour eux une bulle de bien-être pour s’échapper un peu! […] Je vous donne donc rendez-vous l’année prochaine et encore une fois merci à toutes et à tous pour votre soutien qui est vraiment précieux et merci aussi à tous les bénévoles, parce que sans les bénévoles on peut rien faire du tout ! ».

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B