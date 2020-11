Contrôle des mesures sanitaires à Givry par les gendarmes

Le Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône était sur le terrain ce jeudi afin de constater par lui-même l'application des mesures sanitaires par les Givrotins.

Rien à signaler ! C'est en susbtance le message que les gendarmes de Saône et Loire ont pu relever ce jeudi, sur le marché et autour du collège du Petit Prétan. Comme l'indique la gendarmerie de Saône et Loire sur les réseaux sociaux, ce sont six militaires qui ont été mobilisés afin de procéder aux contrôles d'usage. Aucune infraction n'a été relevée.

Photo Gendarmerie de Saône et Loire