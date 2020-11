Bonnes performances du Cercle de l'aviron de Chalon-sur-Saône aux championnat de France d'aviron cadets et juniors

16 rameurs du Cercle de l'aviron de Chalon-sur-Saône étaient en lice aux championnats de France cadets et juniors. Le niveau était très élevé mais nos jeunes sportifs ont fini à la 4ème place du classement. De bonnes performances à saluer! Plus de détails avec Info Chalon.

Les championnats de France d'aviron cadets et juniors avaient lieu, du vendredi 2 au dimanche 4 octobre, sur le Lac du Causse à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), avec 450 bateaux et 1 300 rameurs attendus.



Parmi les clubs venus de toute la France, le Cercle de l'aviron de Chalon-sur-Saône était présent avec 16 rameurs, alignant pour ce faire 3 équipages J15 et J16 et 2 équipages en J17 et J18.



Nos jeunes sportifs étaient encadrés par Axel Mirbel, entraîneur du club, et André Coupat, vice-président du Cercle de l'aviron de Chalon-sur-Saône.



Les épreuves se déroulaient dans un bassin international, lequel accueillera les championnats d'Europe juniors en 2023, encaissé et protégé du vent.



Si le but initial était de tenir la dragée haute à leurs rivaux, les rameurs Chalonnais ne sont pas venus pour des clous et se sont bien battus... pour finir à la 4ème place!



Et ce malgré 4 jours de pluie et de vent, comme nous le confie Axel.



De bonne augure pour la suite avec des futures chances de médailles pour le club présidé par Sidney Chouraqui.



Si ce dernier était absent lors de notre visite à la base nautique Adrien Hardy, le siège du Cercle de l'aviron de Chalon-sur-Saône, Philippe Lafoy, responsable sportif du club, lui était là.



Prochains événements majeurs pour les cadets et les juniors du club, les championnats de France Bateaux courts, du 12 au 13 mars 2021, sur le Lac de L'uby, à Cazaubon (Gers) et les championnats de France Bateaux longs, en juin, à Vichy (Allier).



Félicitons nos jeunes rameurs!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati