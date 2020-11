Des jeunes du RTC en stage à Châtenoy le Royal

Le rugby se partage pour mieux se comprendre entre clubs voisins

Dans le cadre de la formation et de l’initiation au jeu de rugby voulu au sein du Rugby Tango Chalonnais s’est mise en place une décentralisation pour les vacances de Toussaint. Des jeunes U 8, U 10 et U 12 ont profité des installations du stade de Charréconduit à Châtenoy le Royal afin de développer leur sens et l’esprit du jeu.

Un encadrement assuré par Thibaud Maigre, Antoine Dichant et Charles Journeau au sein du cadre des structures mises à disposition par le Châtenoy Rugby Club et la Municipalité châtenoyenne, le tout dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

JCR