GRAND CHALON - Les infrastructures sportives ouvertes et fermées

Nouvelles règles applicables à partir du samedi 24 octobre 2020



Les équipements sportifs couverts (gymnases, salles spécialisées, boulodrome, tennis couverts, piscines) recevant du public sont fermés au public par arrêté préfectoral à partir du samedi 24 octobre 2020 pour une durée de 1 mois sauf pour les publics prioritaires suivants :

- sportifs professionnels

- sportifs de haut niveau inscrits sur liste du Ministère des Sports

- scolaires (primaires, secondaire, enseignement supérieur)

- mineurs dont la pratique est encadrée par des éducateurs sportifs diplômés

- personnes en formation continue et professionnelle

- sportifs pratiquant sur prescription médicale

- sportifs en situation de handicap



Les équipements sportifs de plein air ne sont pas concernés par ces nouvelles dispositions et peuvent accueillir tout type de public.



Le couvre-feu entre 21h et 6h doit être respecté impérativement par l’ensemble des publics sportifs. Par conséquent, l’intégralité des équipements sportifs couverts et de plein air fermeront leurs portes à 20h30.