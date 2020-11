CORONAVIRUS - Plus de 45 000 nouveaux cas pour la seule journée de samedi... l'idée d'un nouveau confinement fait son chemin !

En 24 heures, le pays a connu un nouveau record de cas de Covid-19, a rapporté Santé publique France. Santé Publique France annonce, ce dimanche, 52.010 nouveaux cas de Covid-19 diagnostiqués ces dernières 24 heures en France.

C'est un nouveau chiffre qui inquiète les experts. Ce dimanche, Cédric O, le secrétaire d'État en charge de la transition numérique a laissé entendre qu'un reconfinement pourrait bien avoir lieu en France si la situation ne s'améliore pas. "Tout est possible. Pourquoi le couvre-feu doit être réévalué ? Parce que c'est la semaine prochaine qu'on aura l'évaluation en termes statistiques de l'efficacité du couvre-feu qui a été décidé il y a quelques semaines", a-t-il déclaré pour franceinfo. Des propos qui se glissent dans le sillage de ceux prononcés ces derniers jours par un certain nombre de représentants du gouvernement jusqu'au sommet de l'Etat. Pire ce week-end, en Ile de France, le directeur de l'Agence régionale de Santé, Aurélien Rousseau, a annoncé dimanche midi pour Europe 1 qu'il y avait une "très forte accélération" de cas de Covid-19 en région parisienne. "On était en moyenne à 35 entrées par jour dans les réanimations en Île-de-France jusqu'à mercredi. Jeudi, vendredi et samedi, on a eu à peu près 90 entrées."

C'est dire que la situation est très loin de se détendre si on se fie aux chiffres officiels publiés ici ou là.

De là à imaginer un nouveau confinement tel que connu au printemps dernier, l'idée fait plus que son chemin, même si l'impact économique et social est dans toutes les têtes. Confinement partiel, local avec maintien des accueils scolaires, tous les scénarios semblent en cours d'analyse au sommet de l'Etat, mais de toute évidence, la situation est loin de s'arranger bien au contraire.

