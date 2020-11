GOLF  : Des Chalonnais à la finale du 9e Trophée du Crémant de Bourgogne 

Neuf golfeurs chalonnais ont participé dernièrement sur le parcours de Beaune-Levernois à la finale du 9e Trophée du Crémant de Bourgogne organisé par l’UPECB.

Il n’était que trente-huit joueurs, dix-sept dames et vingt-et-un messieurs, à disputer le 10 octobre dernier la finale du Trophée du Crémant de Bourgogne, neuvième du nom au Golf de Beaune-Levernois. Pour cette grande première en terre beaunoise on était loin de la participation enregistrée lors des éditions précédentes... Mais le Covid-19 est passé par là avec son lot de perturbations et de contraintes. Et on ne peut que complimenter l’Union des producteurs et élaborateurs de crémant de Bourgogne (UPECB) d’avoir malgré tout maintenu cette belle compétition golfique régionale.

Ils avaient obtenu leur qualification lors de la manche chalonnaise disputée le 5 juillet dernier. Parmi les trente-huit finalistes, originaires d’Avoise, de Beaune, de Cély, de Chailly, de Chalon, de Dijon Bourgogne, de Montceau et de Saint-Donat, figuraient neuf représentants de l’AS Golf, à savoir cinq dames et quatre messieurs, qui ont connu des fortunes diverses. Rappelons que depuis l’an passé, dans un souci d’égaliser les chances, une nouvelle méthode de classement inclut à la fois le score brut et le score net. Simon Zacchini a sauvé l’honneur du club cher au président Philippe Dorier en montant sur la plus petite marche du podium, n’ayant rien pu faire face au grand favori, le local Eric Gounord. Martine Dubreuil a eu moins de chance que Simon Zacchini et a terminé au pied du podium de la finale dames, remportée par la Montchaninoise Martine Frérejean. Enfin Fabrice Pelletrat rate de peu la gagne au classement net de la 2e série.

Avant que Pierre Dupraz, directeur du Golf de Beaune-Levernois, ne proclame les résultats, Jean-François Delorme, président de l’UPECB de 1998 à 2007, a évoqué, non dans une certaine émotion les débuts du crémant de Bourgogne dans les années soixante-dix.

Contrairement aux années précédentes la remise des prix ne s’est pas déroulée dans le cadre prestigieux de l’Abbaye de Cluny. Pour des raisons de commodité liées au Coronavirus, l’UPECB, qui était représentée par Emilie Urbano, avait en effet choisi le restaurant du Golf de Beaune-Levernois, dont la renommée n’est plus à faire.

Les résultats

Classement :

Dames : 1. Martine Frérejean (Avoise) 55... 4. Martine Dubreuil (Chalon) 47... 7. Françoise Dausse (Chalon) 43, 8. Hélène Bouyssou (Chalon) 42, 9. Lucie Martino (Chalon) 41... 12. Chantal Bernardin (Chalon) 39.

Messieurs : 1. Eric Gounord (Beaune) 74, 2. Emile Renia (Chailly) 73, 3. Simon Zacchini (Chalon) 68... 14. Fabrice Pelletrat (Chalon) 51... 19. Gilbert Perrot (Chalon) 31... 21. Hervé Monvoisin (Chalon) 25.

1re série dames : brut : 1. Martine Frérejean (Avoise) 23; net : 1. Martine Frérejean (Avoise) 32... 4. Hélène Bouyssou (Chalon) 30, 5. Martine Dubreuil (Chalon) 30... 8. Lucie Martino (Chalon) 28.

2e série dames : brut : 1. Céline Fourneray (Avoise) 16; net : 1. Michèle Soulier (Dijon Bourgogne) 32... 4. Chantal Bernardin (Chalon) 30, 5. Françoise Dausse (Chalon) 30.

1re série messieurs : brut : 1. Eric Gounord (Beaune) 37, 2. Emile Renia (Chailly) 33; net : 1. Emile Renia (Chailly) 40, 2. Eric Gounord (Beaune) 37, 3. Freddy Montuelle (Beaune) 36, 4. Simon Zacchini (Chalon) 35.

2e série messieurs : brut : 1. Lionel Lance (Dijon Bourgogne) 22; net : 1. Lionel Lance (Dijon Bourgogne) 37, 2. Fabrice Pelletrat (Chalon) 36... 9. Gilbert Perrot (Chalon) 27, 10. Hervé Monvoisin (Chalon) 19.

Gabriel-Henri THEULOT